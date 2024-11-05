4. Turda Eşleşmeler Belli Oldu!

KURA ÇEKİMİ GERÇEKLEŞTİ

Ziraat Türkiye Kupası’nın 4. eleme turu kura çekimi, Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı. Kuraya, Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig’den toplam 58 takım katılıyor. Müsabakalar, tek maç eleme sistemi ile gerçekleştirilecek ve kazananlar adlarını 5. eleme turuna yazdıracak.

EŞLEŞMELER BELLİ OLDU

Kupada 4. tur karşılaşmaları 3, 4 ve 5 Aralık tarihlerinde oynanacak. İlgili eşleşmeler şöyle sıralanıyor:

– Samsunspor – 52 Orduspor

– Antalyaspor – Küçükçekmece

– Sinopspor Konyaspor – Kepezspor

– Adana Demirspor – Sebat Gençlikspor

– Çaykur Rizespor – Silivrispor

– Hatayspor – Osmaniyespor

– Gaziantep FK – Batman Petrolspor

– Alanyaspor – Fethiyespor

– Bandırmaspor – Karacabey Belediyespor

– Karşıyaka – MKE Ankaragücü

– Ankara Demirspor – Kastamonuspor

– Yeni Mersin İdmanyurdu – Kırklarelispor

– Keçiörengücü – Beyoğlu Yeni Çarşı

– Sincan Bld. Ankaraspor – Etimesgut Belediyespor

– Amed Sportif – Adana 01

– FK Çorluspor 1947 – Manisa FK

– İstanbulspor – Alanya 1221

– Iğdır FK – Muşspor

– Menemen FK – Elazığspor

– Fatih Karagümrük – Sarıyer

– İskenderunspor – Tire 2021 FK

– Erzurumspor – Ayvalıkgücü Belediyespor

– Karaman FK – Esenler Erokspor

– Ümraniyespor – Isparta 32 Spor

– 1461 Trabzon FK – Kırıkkale FK

– Gençlerbirliği – Belediye Kütahyaspor

– Anadolu Üniversitesi – Bucaspor 1928

– 24Erzincanspor – Karaköprü Belediyespor

– Bursaspor – Vanspor