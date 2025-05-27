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407 Mahalle Ve Köyde Seçim Yapılacak

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SEÇİM HEYECANI BAŞLIYOR

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) internet sayfasında yer alan verilere göre, bazı yerlerde seçim heyecanı yaşanacak. 1 Haziran Pazar günü, 405 köy ve mahallede boş bulunan muhtarlık ile ihtiyar heyetlerinin belirlenmesi için seçim gerçekleştirilecek.

SEÇMENLER SANDIK BAŞINA GİDECEK

Bartın’ın Çaybükü köyünün Börekçiler Mahallesi ve Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Dörtdeğirmen köyünde, halk oylaması için seçmenler sandık başına gidecek. Oy verme işlemleri, 08.00 ile 17.00 saatleri arasında yapılacak.

SEÇSİS İLE OY VERİLECEK

Seçim yapılacak yerler ve oy kullanabilecek kişiler, YSK’nin SEÇSİS sistemi aracılığıyla oy verme yerlerini ve sandık bilgilerini öğrenebilecek. Oy verme işlemi tamamlandıktan sonra, sandıklar açılacak ve sayım işlemlerine geçilecek. İlk sonuçlara karşı olağan itiraz süreci iki hafta olarak devam edecek. Sürelerin tamamlanmasının ardından seçim sonuçları kesinleşecek ve kazanan adaylar, mazbatalarını alarak görevlerine başlayacak.

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