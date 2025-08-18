’45 Milyon Euro’ya Satarım’

PERFORMANS VE İLGİLERİ

Galatasaray’da sezona oldukça iyi bir başlangıç yapan Barış Alper Yılmaz, ilk iki lig maçında üç gol atıp bir de asist yaparak dikkatleri üzerine çekti. Bu performansıyla Avrupa ekiplerinin ilgisini çeken Barış, özellikle İngiltere ve İtalya’dan talipler buluyor. Ancak, masadaki en ciddi teklif Suudi Arabistan’dan geldi.

TEKLİFLER VE BEKLENTİLER

NEOM Kulübü, Barış için 30 milyon Euro’luk bir bonservis bedeli belirledi. Ayrıca, oyuncuya yıllık 10 milyon Euro net maaş önerisiyle de cömert bir teklif sundu. Fakat Galatasaray Yönetimi, 45 milyon Euro’nun altında bir teklifi kesinlikle değerlendirmeye almayı düşünmüyor. Kulüp Başkanı Dursun Özbek, Barış’ı bırakmak istemediğini ifade ediyor. NEOM kulübünün yetkililerinin ise yakında tekliflerini güncellemeyi planladığı öğrenildi.