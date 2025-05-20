“47 Milyon Müşteri Tazminat Alacak!”

Mastercard, önemli bir yasal sürecin sonucunda, müşterilerine milyonlarca sterlin tazminat ödemeye hazırlanıyor. Bugün alınan karara göre, Mastercard’ın 47 milyon müşterisinin tazminat almasına onay verildi.

ODEME MIKTARI

Mahkeme tarafından onaylanan anlaşma sonucunda, etkilenen her müşteri, 70 sterlinlik bir tazminat ödemesi almaya hak kazanıyor. Mahkemenin kararıyla birlikte, Mastercard müşterilerinin tazminat talebinde bulunma imkanına sahip olduğu belirtildi. The Sun, konu ile ilgili yorum talep etmek amacıyla Mastercard ile iletişime geçti.

DAVANIN TARİHÇESİ

Verilen karar, yaklaşık on yıl önce başlatılan ve uzun süredir devam eden bir davanın sonucunda geldi. Eski finansal ombudsman Walter Merricks, bu davayı ilk olarak 2016 yılında başlattı. 1992-2008 yılları arasında gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan yanlış ücretlerin, İngiltere’de 46 milyon müşteriyi dolandırdığı iddia edildi. Bu ücretler, doğrudan tüketicilerden alınmadı, Mastercard ile çalışan perakendeciler tarafından ödenmişti.

MÜŞTERİLERİN ZARARI

Merricks, perakendecilerin bu ücretleri daha yüksek fiyatlar ile yansıttığı için müşterilerin zarar gördüğünü öne sürdü. Dava, Birleşik Krallık Tüketici Hakları Yasası 2015 ile birlikte, “toplu dava” olarak adlandırılan türünün ilk örneği oldu. Mastercard, yasal sürecin durdurulması karşılığında, sorumluluk kabul etmeden 200 milyon sterlinlik bir uzlaşma önerdi. Bu miktar ve bireylere yapılacak ödemelere ilişkin detaylar, yeni yasal belgelerde belirtildi.

HAK SAHİPLERİ

Aşağıdaki şartları taşıyan kişiler, eğer daha önce davaya katılmadılarsa, otomatik olarak hak sahibi oluyor: – İngiltere, Galler veya Kuzey İrlanda’da 20 Haziran 1997 ile 21 Haziran 2010 tarihleri arasında en az üç ay yaşadıysanız ya da İskoçya’da 22 Mayıs 1992 ile 21 Haziran 2010 tarihleri arasında en az üç ay yaşıyorsanız. – Belirtilen tarihlerde Mastercard kredi kartı ile bir şey satın aldıysanız. – 6 Eylül 2016’da 18 yaşından büyük ve Birleşik Krallık’ta ikamet ediyorsanız.

ÖDEME SÜRECİ

Anlaşmanın onaylanmasıyla birlikte, Mastercard tazminatları 28 gün içinde ödeyecek. Bu ödemelerin ardından hak sahiplerine dağıtım yapılacak.