48 Milyon Dolar Kayıp Kripto Para

OLAĞAN DIŞI HAREKETLERİN TESPİTİ

Yerli kripto para borsası BtcTurk ile ilişkili birden fazla cüzdanda olağan dışı hareketler gözlemlendi. Blockchain’lerdeki şüpheli aktiviteleri anlık olarak raporlayan güvenlik ve tehdit istihbaratı servisi Cyvers Alerts’in duyurusuna göre, yaklaşık 48 milyon dolar değerinde kripto para kısa bir süre içinde farklı Blockchain ağlarında hareket ettirildi. Fonların büyük bir kısmı iki cüzdana aktarıldı. Saldırgan, gerçekleştirdiği fon transferlerinin ardından çaldığı kripto paraları ETH ile takas etmeye başladı.

BtcTurk Cüzdan Movementleri

Cyvers Alerts, yaklaşık yarım saat önce ETH, MANTLE, AVAX, ARB, BASE, OP ve MATIC ağlarında art arda Blockchain içi uyarılar aldıklarını bildirdi. Bu uyarılar, doğrudan BtcTurk ile bağlantılı cüzdanlarda meydana gelen olağan dışı hareketlere dayanmaktadır. Kısa süre içinde, kripto para borsasının kontrolündeki sıcak cüzdanların hack’lendiği tespit edilmiş olup, saldırının boyutunun 48 milyon dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.

BtcTurk’ten Açıklamalar

Cyvers Alerts, olağan dışı hareketlerin ardından BtcTurk ekibiyle iletişime geçtiğini ve acil önlemlerin alındığını belirtti. Bu kapsamda, borsa üzerinde para yatırma ve çekme işlemleri geçici olarak askıya alındı. Ayrıca, BtcTurk ekibi, saldırı sonrası yapılan müdahalelerin kapsamı ya da teknik detayları hakkında bilgi paylaşmadı. Saldırının nedeni ve saldırganların kimliği henüz belirsiz. Şu an mevcut bilgilere göre, bilgiler yalnızca transferlerin zamanı, hangi kripto paraların taşındığı ve etkilenen cüzdanlarla sınırlı.

İŞLEMLER GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

BtcTurk’ten yapılan açıklamada, “Sıcak cüzdanlardaki teknik bir sorun nedeniyle kripto para yatırma ve çekme işlemleri geçici olarak devre dışı bırakılmıştır. İşlemler yeniden açıldığında ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. Alım satım işlemleri ve Türk lirası yatırma-çekme işlemleri kesintisiz devam etmektedir” denildi. Borsa yetkilileri, saldırıya ilişkin herhangi bir detay vermedi.