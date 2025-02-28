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5 Asırlık Cami Yeniden Teravih Namazında

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RAMAZAN COŞKUSU HERSEKZADE AHMET PAŞA CAMİSİ’NDE YAŞANDI

İlk teravih namazını kılmak amacıyla başta Hersekzade Ahmet Paşa Camisi olmak üzere ilçedeki camilere akın eden cemaat, ramazanın coşkusunu doyasıya yaşadı. Restorasyon çalışmaları nedeniyle 3 yıldır tarihi camide teravih namazı kılamayan vatandaşlar, bu yıl camiyi tamamen doldurdu.

ÇOCUKLAR DA RAMAZAN SEVİNCİNE ORTAK OLDU

Aileleriyle birlikte camiye gelen çocuklar, teravih rekatları sırasında getirilen salavatlara da eşlik ediyor. Bu durum, hem geleneklerin yaşatılmasını hem de ramazan ruhunun coşkusunu artırıyor.

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