5 Bin Km Uzaklıktan Gelen Aşk

ÇİN’DEN GELEN GENCİN İSLAMİYETİ KABULÜ

Çayeli ilçesinde ikamet eden Neslihan Korkmaz, beş yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştığı Çinli Tou Liao ile arkadaşlık kurdu. Uzun bir süre çevrim içi iletişim kuran Korkmaz ve Liao, zamanla birbirlerine aşık olunca hayatlarını birleştirmeye karar verdiler. 5 bin kilometre mesafeden Türkiye’ye gelen Tou Liao, ilçe müftü yardımcısı Abdulkerim Karabıyık’ın katıldığı bir programda kelime-i şehadet getirerek İslamiyet’i kabul etti ve ‘Taha’ adını aldı.

EVLİLİK TÖRENİNDE NEŞELİ GÖRÜNTÜLER

Neslihan ve Taha, Çayeli ilçesinde düzenlenen bir törenle evliliklerini kutladı. Tören boyunca Taha, düğün etkinliğinde kemençe eşliğinde horon oynayanlara katılmaya çalıştı. Bu özel gün, iki kültürün birleşimi olarak neşeli anlar yaşanmasına neden oldu.

SEVGİ ENGEL TANIMIYOR

Korkmaz ve Liao’nun hikayesi, “Sevgi engel tanımıyor” mesajını güçlü bir şekilde vurguluyor. İki farklı kültürden gelen gençlerin birbirlerine olan aşkı, uzun mesafelerin aşılabileceğini gösteriyor. Bu birliktelik, dostluk ve sevginin sınır tanımadığını bir kez daha kanıtlıyor.