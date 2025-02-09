More
Gündem

5 Bin Km Uzaklıktan Gelen Aşk

5-bin-km-uzakliktan-gelen-ask

ÇİN’DEN GELEN GENCİN İSLAMİYETİ KABULÜ

Çayeli ilçesinde ikamet eden Neslihan Korkmaz, beş yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştığı Çinli Tou Liao ile arkadaşlık kurdu. Uzun bir süre çevrim içi iletişim kuran Korkmaz ve Liao, zamanla birbirlerine aşık olunca hayatlarını birleştirmeye karar verdiler. 5 bin kilometre mesafeden Türkiye’ye gelen Tou Liao, ilçe müftü yardımcısı Abdulkerim Karabıyık’ın katıldığı bir programda kelime-i şehadet getirerek İslamiyet’i kabul etti ve ‘Taha’ adını aldı.

EVLİLİK TÖRENİNDE NEŞELİ GÖRÜNTÜLER

Neslihan ve Taha, Çayeli ilçesinde düzenlenen bir törenle evliliklerini kutladı. Tören boyunca Taha, düğün etkinliğinde kemençe eşliğinde horon oynayanlara katılmaya çalıştı. Bu özel gün, iki kültürün birleşimi olarak neşeli anlar yaşanmasına neden oldu.

SEVGİ ENGEL TANIMIYOR

Korkmaz ve Liao’nun hikayesi, “Sevgi engel tanımıyor” mesajını güçlü bir şekilde vurguluyor. İki farklı kültürden gelen gençlerin birbirlerine olan aşkı, uzun mesafelerin aşılabileceğini gösteriyor. Bu birliktelik, dostluk ve sevginin sınır tanımadığını bir kez daha kanıtlıyor.

ÖNEMLİ

Flaş

İzmir’e Mobil Siren Sistemi Kuruldu

AFAD, Ege Denizi'ndeki depremler sonrası İzmir'e mobil siren sistemi göndererek, tsunami ve acil durumlar için uyarı sistemini devreye aldı.
Gündem

Siirt Emniyet Müdürlüğü’nden Ücretsiz Kıyafet Desteği

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, çocuklar için sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde ücretsiz kıyafet dükkanını hizmete sundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.