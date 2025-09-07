5 Filistinli Daha Açlıkta Öldü

GÜNLÜK BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Gazze Şeridi’nde insani durum her geçen gün daha da kötüleşiyor. İsrail’in uyguladığı abluka ve insani yardım erişimindeki kısıtlamalar, bölgede tam anlamıyla bir felaketi beraberinde getiriyor.

AÇLIKTAN ÖLENLERİN SAYISI ARTIYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail güçlerinin açlığı silah olarak kullandığı Gazze Şeridi’nde, son 24 saat içinde 3’ü çocuk olmak üzere 5 Filistinli açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti. Açıklamada, “Yetersiz beslenme nedeniyle ölenlerin sayısı 138’i çocuk olmak üzere 387’ye ulaştı” ifadeleri kullanıldı. BM destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması’nın (IPC) 22 Ağustos 2025’te Gazze Şeridi’nde kıtlık ilan etmesinden bu yana, 23’ü çocuk toplamda 109 ölüm kaydedildi.