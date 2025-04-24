“50 Bin Kişilik Saygısızlık!”

PAPA FRANCİS’İN VEFATI VE ÖLÜM NEDENİ

Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, 21 Nisan 2025’te 88 yaşında hayata veda etti. Vatikan, Papa’nın ölüm nedenini felç, koma ve geri döndürülemez kalp yetmezliği olarak açıkladı. Şubat ayından bu yana sağlık problemleriyle mücadele eden Papa, zatürre teşhisi nedeniyle 38 gün boyunca hastanede tedavi aldı.

PAPA’YA SAYGISIZLIK YARIŞI

Papa’nın naaşı, 23 Nisan’da Aziz Petrus Bazilikası’nda halkın ziyaretine açıldı. Ancak, üç günlük ziyarette açılan naaşın başında akılamaz bir saygısızlık yarışı başladı. Naaşın başında yaklaşık 50 bin kişinin saygı duruşunda bulunduğu törende, bazı ziyaretçilerin tabutun önünde selfie çekmesi büyük tepki topladı.

SOSYAL MEDYA TEPKİSİ

Sosyal medya kullanıcıları, Papa’nın açık tabutunun yanında selfie çeken kişileri eleştirdi. Birçok kişi bu davranışı “iğrenç ve saygısız” olarak nitelendirdi. Ayrıca, sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta, Papa’nın yaklaşık 3 metre arkasında tabutta yatarken gülümseyen bir kadının görüntüsü dikkat çekti. Muhafızların halkın fotoğraf çekmesini engellemek için zaman zaman müdahalede bulunduğu bildirildi.

UZUN BEKLEYİŞ VE SELFİE ÇUBUKLARI

Selfie çeken insanlar nedeniyle Papa’yı ziyaret etmeye ve taziye dileklerini iletmeye isteyen binlerce kişi 8 saat boyunca ayakta sıra beklemek zorunda kaldı. Bazı ziyaretçilerin en iyi kareyi yakalamak için selfie çubuğu getirdiği de gözlerden kaçmadı.