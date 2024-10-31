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Ekonomi

“50 Bin Lira KDV İade Hakkı”

50-bin-lira-kdv-iade-hakki

KDV İADE HAKKI YÜKSELTİLDİ

Mükellefler, katma değer vergisinde (KDV) iade hakkı doğuran işlemler nedeniyle artık herhangi bir inceleme, yeminli mali müşavir (YMM) raporu ya da teminat verme zorunluluğu olmadan 50 bin lira tutarında iade alabiliyor. Bu düzenleme, mali işlemleri kolaylaştırıyor.

İADE SÜRECİ KOLAYLAŞIYOR

Yeni uygulama ile mükellefler, KDV iadesi için gereken işlemleri daha hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirme fırsatı buluyor. İade talep süreçlerindeki bu değişiklik, işletmelerin cash flow (nakit akışı) yönetimlerini olumlu yönde etkileyerek ticari faaliyetleri destekliyor.

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