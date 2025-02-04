50 İlde 834 Arsa Satışı Başlıyor

TOPLU KONUT İDARESİ ARSA SATIŞINA HAZIRLANIYOR

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Türkiye genelindeki 50 ilde toplam 834 arsayı açık artırma ile satışa çıkarma kararı aldı. Bu arsaların muhammen bedeli 55 bin lira olarak belirlenmiş durumda. Türkiye’de stratejik noktalarda alınan arsalar, ilerleyen yıllarda önemli kazançlar elde edilmesini sağlıyor. Bu nedenle, Toplu Konut İdaresi, açık artırma ile satılacak olan 834 farklı arsayı duyurarak harekete geçti. 19-20-21 Şubat 2025 tarihlerinde yapılacak açık artırmada, bu arsaların yeni sahipleri belli olacak.

ÖDEME PLANI VE FAİZ ORANLARI

Alım işlemleri için ödeme planı oldukça avantajlı. Alıcılar, ödemelerin yüzde 25’ini peşin olarak yaparken, geri kalan tutar 48 ay taksitle ödenecek. Faiz oranları ise 6 aylık dönem için en fazla yüzde 12.5, yıllık olarak da yüzde 25 olarak uygulanacak. Alternatif olarak, peşin ödemelerde yüzde 40 indirim uygulandığı takdirde, 36 ay vadede 6 aylık dönem için faiz oranı yüzde 7.5, yıllık olarak ise maksimum yüzde 15 olacak. Ayrıca, vadeli satışlarda peşin ödendiği takdirde yüzde 15 indirim sağlanacak.

Açık artırmada satılacak arsalar, bulundukları il, konumları ve metre karelerine göre fiyatlandırılmıştır. En düşük muhammen bedeli 55 bin lira olarak belirlenen bu arsalar arasında, teminat bedelleri de arsa değerine göre değişiklik göstermekte. Muhammen bedeli 0 – 2.500.000 TL arası olan arsalar için 100.000 TL, 2.500.0001 – 10.000.000 TL arası olan arsalar için 500.000 TL, 10.000.001 – 25.000.000 TL arası arsalar için 2.000.000 TL, 25.000.001 – 50.000.000 TL arası arsalar için 3.000.000 TL ve 50.000.001 TL ve üzeri arsalar için 5.000.000 TL teminat ödenecek.

İSTANBUL’DA DEĞERLİ ARSALAR

İstanbul’un hızla gelişen Başakşehir ilçesinde, konut, ticaret, eğitim ve sağlık alanları için çeşitli arsalar satışa sunuluyor. Bu arsaların bazıları üzerinde irtifak, şüyu, yola terk ve benzeri beyanlar mevcuttur. İhaleye katılmadan önce, almak istenen arsanın özelliklerinin titizlikle incelenmesi gerekiyor.