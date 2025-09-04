Gündem

50. Yıl Mahallesi’nde Araç Yandı

YANGIN OLAYI PARK HALİNDEKİ ARAÇTA GERÇEKLEŞTİ

Yangın, 50. Yıl Mahallesi E Caddesi’nde park halinde bulunan bir otomobilde ortaya çıktı. Otomobilin motor bölümünde, henüz tanımlanmayan bir nedenle başlayan yangın kısa bir süre içinde aracı tamamen sardı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Alevleri gören vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirerek ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, çıkış noktasındaki yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangının nedeninin tespit edilmesi için çalışmalar başlatıldı.

