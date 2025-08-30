500 TL Kavga, Öğretmen Kiracısını Öldürdü!

ADANA’DA ÖLDÜRME OLAYI

Adana’nın Kozan ilçesinde, 500 TL’lik şofben parasıyla ilgili yaşanan tartışma sonucunda, kiracısı Hüseyin Başak’ı (70) darbederek öldüren öğretmen Yener Rüzgar (42) ve eşi Nurhan Rüzgar (38) tutuklandı. Olay, Kuytucak Mahallesi Savruk Yaylası’nda meydana geldi. Yener Rüzgar, 4 yıldır kiracısı olan Hüseyin Başak’tan bozuk şofben için 500 TL talep etti. Ancak Başak, şofbeni kullanmadığını söyleyerek bu parayı vermek istemedi.

TARTIŞMA KAVGA HALİNE DÖNÜŞTÜ

Taraflar arasında yaşanan tartışma kısa zamanda büyüyerek kavgaya dönüştü. Yener Rüzgar ve eşi Nurhan Rüzgar, sopa ve demir levye kullanarak Hüseyin Başak’a saldırdıktan sonra olay yerinden kaçtı. Aldığı darbenin ardından Başak yere yığıldı. Ailesinin durumu bildirmesi üzerine sağlık ekipleri, Hüseyin Başak’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

ÇİFT YAKALANDI VE TUTUKLANDI

Olayın ardından kaçan Yener ve Nurhan Rüzgar, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışma sonucunda yakalandı. Jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından çift adliyeye sevk edildi. Mahkeme önüne çıkarılan Rüzgar çifti, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hüseyin Başak’ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu’na götürüldü ve gerekli işlemler sonrasında ailesi tarafından alınıp defnedildi.