53 Milyon Kazandı, Vergi Hiç Ödemedi!

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan analiz çalışmaları sonucunda, özel muayenehanelerde görev yapan doktorların beyanname durumları ve mali uyum seviyeleri, yapay zeka destekli analiz programları ile incelendi. Bazı özel muayenehane sahiplerinin hastalarından aldıkları muayene ücretleri, estetik ve cerrahi operasyonlar ile diş tedavisi gibi işlemlerden elde ettikleri gelirleri beyan ettikleri tutarlara tam olarak yansıtmadığı belirlendi. Bu kişi ve kuruluşların beyan ettikleri gelir ile gerçek kazançları arasında yüzde 400’lere varan farklar olduğunu gösteren veriler ortaya çıktı. Yapay zeka kullanarak yapılan analizlerle, vergi beyannameleri ile gelirleri arasında uyumsuzluklar bulunan doktorlardan ilk aşamada en riskli 3 bin 663 mükellef belirlendi. Bu mükelleflerin, yaklaşık 13 milyar liralık hasılatı kayıt dışı bıraktığı kaydedildi.

GENEL CERRAHİ VE ORTOPEDİDE DURUM

Yıllık gelir beyanı 53 milyon lira olan ancak vergi beyannamesinde bu rakamın altında kalan genel cerrahi, ortopedi ve beyin cerrahisi gibi alanlarda çalışan doktorların, hastalarından aldıkları muayene ve ameliyat ücretlerini eksik beyan ettikleri de tespit edildi. Belirli cerrahların, özel hastanelerle anlaşmalı çalışarak ya da kendi muayenehanelerinde hasta kabul ederek, gerçek gelirlerini düşük gösterdiği anlaşıldı. Örnek olarak, bir kadın doğum uzmanının yıllık 53 milyon lira tutarındaki gelirinin tamamını beyan etmediği ve sadece 6,5 milyon lira olarak bildirdiği görüldü.

DİŞ HEKİMLERİNDEKİ DURUM

Diş hekimlerine yönelik yapılan incelemelerde ise, implant, protez, ortodonti ve estetik diş tedavileri gibi alanlardan elde edilen gelirlerin eksik beyan edildiği gözlemlendi. Bir diş hekiminde yıllık 67 milyon lira gibi yüksek bir hasılat elde edilmesine rağmen, bunu yalnızca 3 milyon lira olarak beyan ettiği belirlendi.

ESTETİK SEKTÖRÜNDE KAYIT DIŞILIK

Son yıllarda hızla büyüyen estetik sektöründe de denetim faaliyetleri arttı. Yapılan incelemelerde burun estetiği, dolgu, botoks ve liposuction gibi işlemleri yapan bazı doktorların elde ettikleri gelirlerini eksik beyan ettikleri görüldü. Yurt dışından hasta kabul eden ve dövizle çalışan bazı estetik kliniklerinde ise gelirin önemli bir bölümünün beyan dışı kalmış olduğu tespit edildi. Ayrıca, saç ekimi konusunda uzman bir doktorun yıllık gelirini 7 milyon lira olarak beyan etmesine karşın 69 milyon liralık hasılat elde ettiği belirtildi. Bu çalışmada, ilk aşamada gönüllü uyuma davet edilen doktorlardan 850’sinin beyanname vererek vergi matrahlarını düzelttiği kaydedildi.