“55 Bin Hükümlüye Tahliye Umudu!”

CEZA YARGI PAKETİ TAMAMLANDI

Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde yaşanan aşırı yoğunluğu azaltmayı hedefleyen Ceza Yargı Paketi üzerindeki çalışmalarını tamamladı. Now Haber’den Alican Uludağ’ın bildirdiğine göre, hazırlanan taslak yaklaşık 55 bin hükümlünün tahliyesine imkan sağlayan düzenlemeler içeriyor. Bu paketin, Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacağı ve onaylandıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) iletilerek milletvekillerinin imzasına açılacağı ifade ediliyor.

PAKETTEKİ DÜZENLEMELER

Taslakta dikkat çeken bazı düzenlemeler şunlardır:

Erken Denetimli Serbestlik: 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işlemiş ve hâlâ cezaevinde bulunan hükümlüler, denetimli serbestlik kapsamına 3 yıl daha erken alınacak.

Mükerrer Suçlar: Mükerrer suçlardan ceza alan ve cezalarının tamamını (4/4) çeken hükümlülerin tahliyesine imkan tanınacak.

Hasta Tutuklular: Hasta olan tutuklular için düzenleme yapılması planlanıyor, ancak bu kapsama terör suçlarından hüküm giyenler dahil edilmeyecek. Adalet Bakanı’nın, Cuma günü DEM Parti heyetiyle yapacağı görüşmede, hasta terör hükümlülerinin durumunu Adli Tıp Kurumu raporları üzerinden değerlendirmesi bekleniyor.

CEZAEVLERİNDEKİ YOĞUNLUK

Türkiye genelinde cezaevlerinin kapasitesi 300 bin kişiyken ortalama 403 bin tutuklu ve hükümlü bulunmaktadır. Bu durum, 103 bin kişilik bir kapasite aşımına işaret ediyor. Paket, bu yoğunluğu azaltmanın yanı sıra infaz sistemindeki eşitsizlikleri gidermeyi hedefliyor.

AF DEĞİL, EŞİTİLİK İLKESİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şubat 2025’te yaptığı açıklamada, düzenlemenin Kovid-19 döneminde uygulanan infaz yasasından yararlanamayan hükümlülerin mağduriyetini gidermek amacıyla hazırlandığını belirtti. Tunç, “Bazı hükümlüler suç tarihleri nedeniyle düzenlemeden yararlanamazken, daha sonra suç işleyenler yararlandı. Eşitlik ilkesi çerçevesinde bir düzenleme yapılabilir, ancak bu kesinlikle af değil,” dedi.

MECLİS SÜRECİ

TBMM’nin yaz tatiline girmeden önce paketi yasalaştırması bekleniyor. Taslağın, milletvekillerinin görüşleri ile TBMM Adalet Komisyonu’nda yapılacak değerlendirmelerin ardından Genel Kurul’da oylanması öngörülüyor.