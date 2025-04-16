55 Bin Hükümlüye Tahliye Umudu Var!

CEZA YARGI PAKETİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Adalet Bakanlığı, cezaevlerindeki aşırı yoğunluğu azaltmayı hedefleyen Ceza Yargı Paketi üzerindeki çalışmasını tamamladı. Now Haber’den Alican Uludağ’ın haberine göre, taslak yaklaşık 55 bin hükümlünün tahliyesine olanak sağlayacak düzenlemeler içeriyor. Paketin, Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacağı ve onay aldıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) taşınarak milletvekillerinin onayına sunulacağı ifade edildi.

Paketin Önemli Düzenlemeleri

Taslak dahilinde öne çıkan düzenlemeler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Erken Denetimli Serbestlik: 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işlemiş ve hala cezaevinde olan hükümlüler, denetimli serbestlik kapsamına üç yıl önce alınacak.

Mükerrer Suçlar: Mükerrer suçlardan dolayı cezalarının tamamını çeken hükümlülerin tahliyesine imkan tanınacak.

Hasta Tutuklular: Hasta tutuklulara yönelik bir düzenleme yapılacak, ancak bu kapsama terör suçlarından hüküm giymiş olanlar dahil edilmeyecek. Adalet Bakanı’nın, Cuma günü DEM Parti heyetiyle yapacağı toplantıda, hasta terör hükümlülerinin durumunu Adli Tıp Kurumu raporları üzerinden değerlendirmesi bekleniyor.

Cezaevlerinde Yaşanan Yoğunluk

Türkiye genelinde cezaevlerinin kapasitesi 300 bin iken, yaklaşık 403 bin tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Bu durum, 103 bin kişilik kapasite aşımına işaret ediyor. Paket, bu yoğunluğu azaltmayı ve infaz sistemindeki eşitsizlikleri gidermeyi hedefliyor.

Bakan Tunç’tan Eşitlik Vurgusu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şubat 2025’te yaptığı açıklamada, düzenlemenin Kovid-19 döneminde uygulanan infaz yasasından yararlanamayan hükümlülerin yaşadığı mağduriyetleri gidermek için hazırlandığını belirtti. Tunç, “Bazı hükümlüler suç tarihleri nedeniyle düzenlemeden yararlanamazken, daha sonra suç işleyenler yararlandı. Eşitlik ilkesi çerçevesinde bir düzenleme yapılabilir, ancak bu kesinlikle af değil,” dedi.

Meclisteki Süreç

TBMM’nin yaz tatiline girmeden önce paketi yasalaştırması bekleniyor. Taslağın, milletvekillerinin görüşleri ve TBMM Adalet Komisyonu’nda yapılacak değerlendirmelerin ardından Genel Kurul’da oylanması planlanıyor.