Ekonomi

55 Tır Şoförü İhtiyacı: Başvuru Detayları

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İSTİHDAM İLGİSİYLA YAPILACAK ALIM

Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd. Şti. 55 tır çekici şoförü alımı yapacağını açıkladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nde çalışmak isteyen şoför adayları için aşağıda yer alan başvuru şartları belirlendi.

BAŞVURU ŞARTLARI VE GEREKEN BELGELER

Başvuruda bulunacak adaylardan istenen belgelerin doğru ve eksiksiz bir şekilde hazırlanması gerekiyor. Adayların, tır çekici şoförü alımı için gerekli şartları sağladıklarını belgelemeleri önem taşıyor.

BAŞVURULARIN YAPILMA TARİHİ VE YERİ

Tır çekici şoförü alımına yönelik başvurular, 17 Mart 2025 itibarıyla başlayacak ve 21 Mart 2025 tarihine kadar Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne şahsen gerçekleştirilebilecek. İlgilenen adayların belirtilen süre içerisinde başvurularını tamamlamaları büyük önem arz ediyor.

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