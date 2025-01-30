56 Yeni İlaç Geri Ödeme Listesinde

İLAÇLARIN GÜNCEL LİSTESİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kanser tedavisinde kullanılan 3 önemli ilacın da dahil olduğu bir listeyi duyurdu. Bununla birlikte, kronik böbrek yetmezliği, organ nakli, alerji ve kan hastalıkları gibi birçok farklı alanda tedavi sağlayan ilaçlar da bu listede yer alıyor. Bakan Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile bu müjdeli haberi paylaştı ve ilaçların hastalara şifa olmasını temenni etti.

SGK’YA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bu kararı, ilaçların geri ödeme kapsamında olmasına olanak tanıyacak ve böylece hastaların tedaviye erişimini kolaylaştıracak. Özellikle yüksek maliyetli ilaçların karşılanması, hastalar ve aileleri için maddi yükün azalmasını sağlayacak. Bu durum, daha fazla hasta için tedavi olanaklarını artıracak ve sağlıklarına kavuşma şansını yükseltecek.

İLAÇLARIN GERI ÖDEME KAPSAMINDA OLDUĞU AÇIKLANDI

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabında geri ödeme kapsamına alınan ilaçların detaylarını şu şekilde açıkladı: “Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesi kapsamında 43’ü yerli üretim olmak üzere 56 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların arasında; 3 adet kanser ilacı, 3 adet kronik böbrek yetmezliği ilacı, 3 adet organ naklinde kullanılan ilaç, 2 adet kan ürünü, 2 adet alerji aşısı, 2 adet immün trombositopenik purpura (ITP) ilacı bulunmaktadır. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.”