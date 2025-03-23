587 İsimden İmamoğlu’na Destek Bildirisi

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI

Terör ve yolsuzluk soruşturması çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İmamoğlu, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili olarak, suç örgütü kurma, ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet alma gibi suçlarla tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe yönlendirildi. Terör soruşturması sebebiyle de İmamoğlu, tutuklama talebiyle hakimliğe gönderildi. Nihayetinde, İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

BİLDİRİYLE DESTEK AÇIKLAMASI

Yaşanan gelişmelere tepki olarak, aralarında sinema, tiyatro, müzik ve edebiyat alanından 587 kişinin yer aldığı bir destek bildirisi yayımlandı. “Hukuk, adalet ve demokrasi için omuz omuza” ifadesiyle yayımlanan bu bildiride, “Bu yalnızca seçilmiş temsilcilere değil, milyonların iradesine uzun süredir yapılan müdahalelerin son aşamasıdır” açıklaması yer aldı. Bildiri, toplumda yaşanan bu olaylara karşı duyulan hassasiyeti vurguluyor.