6 Gezegen Türkiye’den Görüntülendi

GEZEGEN HİZALANMASI

Yıllar sonra, Satürn, Venüs, Neptün, Uranüs, Jüpiter ve Mars ilk defa aynı hat üzerinde hizalandı. Bu nadir doğa olayını görüntüleyen Dr. Cihan Önen, doğa gözlemleri ve astrofotoğrafi çalışmaları yapıyor. Önen, 2025 yılının Ocak ayı sonları ve Şubat ayının başlarındaki dönemin uzay tutkunlarına kaçırılmayacak gözlem fırsatları sunduğunu söyledi.

GÖZLEMLERDEKİ DETAYLAR

Dr. Önen, “Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün olmak üzere bu altı gezegen akşamın ilk saatlerinde gökyüzünde görünmektedir. Merkür hariç, diğer gezegenleri gözlemleme fırsatımız oldu” dedi. Ayrıca, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn’ün çıplak gözle karanlık bir ortamda parlak bir nokta gibi göründüğünü, Uranüs ve Neptün için ise dürbün ya da teleskop gibi optik cihazların gerektiğini belirtti.

GÖKYÜZÜ ŞOVU

Önen, “Karanlık çöktükten sonra, özellikle ilk saatlerde gezegenleri gözlemleme şansımız daha yüksek oldu” diye ekledi. Uzay tutkunları, bu muazzam gök olayını kaçırmamak için dürbün ve diğer optik cihazlarını hazırlayarak, eksi 10 dereceyi bulan bir sıcaklıkta bu yılın göz kamaştırıcı gökyüzü olayına tanıklık etmek için hazır bulundu.