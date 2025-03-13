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6 Partiye Mali Denetim Yapıldı

6-partiye-mali-denetim-yapildi

ANAYASA MAHKEMESİ’NDEN MALI DENETİM KARARLARI

Anayasa Mahkemesi, Milliyetçi Hareket Partisi, Genç Parti, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, Merkez Parti, İşçinin Kendi Partisi ve Adalet Partisi’nin mali denetimlerine ilişkin aldığı kararları Resmi Gazete’de yayımladı.

DENETİM TARİHLERİ VE SONUÇLAR

Kararlara göre, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Merkez Parti’nin 2019 yılı, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, İşçinin Kendi Partisi ve Adalet Partisi’nin 2020 yılı, Genç Parti’nin ise 2019 ve 2021 yıllarına ait mali denetimleri gerçekleştirildi. Yüksek Mahkeme, bu partilerin kesin hesaplarının mevcut bilgi ve belgelere dayanarak doğru, dengeli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na uygun olduğuna hükmetti.

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