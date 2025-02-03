6 Şubat’ta Kahramanmaraş Ve Malatya’da Tatil

KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Kahramanmaraş Valiliği, 6 Şubat 2023’te gerçekleşen depremlerin ikinci yıldönümünde uygulanacak yoğun trafik ve anma programları sebebiyle il genelindeki okulların tatil edildiğini duyurdu. Ayrıca Malatya’da, 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremin 2. yıl dönümünde düzenlenecek anma etkinlikleri ve mezarlık ziyaretleri dolayısıyla eğitim-öğretime 1 gün ara verilecek.

MEZARLIK ZİYARETLERİ VE ANMA PROGRAMLARI

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların mezarlık ziyaretleri ve anma programlarına katılımı nedeniyle şehirde belirgin bir yoğunluk yaşanabileceği vurgulandı. Okulların 6 Şubat’ta tatil olduğu, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi. Bununla birlikte, sağlık, ulaşım ve güvenlik gibi zorunlu hizmetlerin aksamasını önlemek amacıyla ilgili birimlerde asgari düzeyde personel bulundurulacağı dile getirildi.

ASRIN FELAKETİ ANILACAK

6 Şubat 2023’te “asrın felaketi” olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, binlerce insanın yaşamını yitirmesine ve şehrin büyük yaralar almasına neden olmuştu. Depremlerin yıldönümünde çeşitli anma etkinliklerinin düzenlenmesi planlanıyor. Malatya Valiliği’nden yapılan açıklamada, “asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremlerde yakınlarını kaybeden vatandaşların mezarlık ziyaretleri ve anma etkinlikleri dikkate alınarak, 6 Şubat tarihinde tüm resmi ve özel okullarda eğitim öğretime ara verileceği bildirildi. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin de 1 gün idari izinli olacağı kaydedildi.