6 Yaşındaki Fatma Parçalanmış Bulundu

Altındağ ilçesi Yıldıztepe Mahallesi’nde, 209’uncu Sokak’ta anne ve babasıyla birlikte yaşayan Fatma Elmuhammed, dün saat 15.00 civarlarında kayboldu. Kısa bir süre sonra, evinin yakınında, yol kenarındaki yıkık dökük iki katlı bir binanın bahçesinde kanlar içerisinde bulundu. Yapılan araştırmalar sonucunda, Fatma Elmuhammed’in hayatını kaybettiği tespit edildi. İlk incelemeler, Suriye uyruklu çocuğun vücudunda köpek ısırıkları olduğunu gösterdi. Çocuğun cesedi, detaylı otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Otopsi çalışmaları sürerken, köpek ısırıkları dışında darp veya başka bir bulguya rastlanmadığı bildirildi.

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Mobilyacıda çalışan İbrahim Elmuhammed, 2015 yılında Türkiye’ye geldiklerini ve kızı Fatma’nın Ankara’da dünyaya geldiğini belirtti. “Ben işteydim. Kızım bakkala gitmiş, sonra geri gelmiş. Tekrar bakkala gitmiş; ama geri dönmemiş. Yarım saat, 1 saat geçince annesi fark etmiş. Çıkmış bakmış kız yok. Akrabalarla komşular da araştırmış, kızı bulamamışlar. Sonradan camiden anons yaptılar ‘kayıp kız var’ diye. Sonra kız burada bulundu. Önce montunu bulmuşlar, ileride de cesedi parçalanmış şekilde bulmuşlar.” ifadelerini kullandı. Fatma Elmuhammed’in kesin ölüm nedeni, otopsi sonucunda netleşecek.