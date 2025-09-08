6 Yaşındaki Kız Çocuğu Öldü

Olayın Gerçekleştiği Yer

Muş’un Varto ilçesinde bulunan Sanlıca köyünde düzenlenen bir düğün sırasında, havaya açılan ateş sonucu 6 yaşındaki Ayşe Demirhan’ın göğsüne kurşun isabet etti. Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine, bölgeye sağlık ekipleri ve jandarma gönderildi.

Hayatını Kaybetti

Ağır yaralanan Ayşe Demirhan, hızla ambulansla Varto Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk kurtarılamadı. Olayda yaralanan diğer kişi ise tedavi edildikten sonra taburcu oldu.

Son Gelişmeler

Jandarma ekipleri, olayın gerçekleştiği alanda detaylı incelemelerde bulundu. Olaya karışan şahıslar gözaltına alındı. Ayşe Demirhan’ın cenazesi, otopsi için Muş Devlet Hastanesi’ne gönderildi. Soruşturmanın devam ettiği bildiriliyor.