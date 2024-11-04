“6 Yaşındaki Şirin’in Cenazesi Şanlıurfa’da”

ŞİRİN ELMAS HANİLCİ’NİN CENAZESİ ŞANLIURFA’DA TOPRAĞA VERİLDİ

İstanbul’un Şişli bölgesindeki bir mezarlıkta öldürülmüş olarak bulunan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’nin cenazesi, doğum yeri olan Şanlıurfa’da toprağa verildi. Amca Ali Hanilçi, duyduğu derin üzüntüyü aktararak, “Hepimizin ciğeri yanıyor, diyecek başka bir şey yok. Depremden sonra İstanbul’a göçtüler. Deprem oldu, sel felaketi oldu, burada tutunamadılar, İstanbul’a göçtüler. Sanki yağmurdan kaçtılar, doluya tutuldular. Türkiye’nin başı sağ olsun, Narin de Şirin de Türkiye’nin evlatları” şeklinde konuştu. Şirin Elmas Hanilçi, Feriköy Mezarlığı’nda bulundu ve ardından memleketi Şanlıurfa’ya getirildi.

CENAZE TÖRENİNE AİLE VE YAKINLARI KATILDI

Şanlıurfa Asri Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze töreninde, tabutun üzerine küçük kızın fotoğrafı ve küçük bir gelinlik konuldu. Baba İbrahim ve anne Yeter Hanilçi, tüm aile üyeleriyle birlikte Türkçe ve Kürtçe ağıtlar yakarak gözyaşı döktü. 6 yaşındaki Şirin’in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

AİLE OLAYDAN DUYDUKLARI ÜZÜNTÜYÜ PAYLAŞTI

Amca Ali Hanilçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, olaydan büyük bir üzüntü duyduklarını ve faillerin cezasız kalmaması gerektiğini belirtti. “Şirin feci şekilde öldürüldü. Şirin ve Narin gibi çocukları öldürenlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını bekliyoruz” dedi. Diğer amca Çetin Hanilçi, bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni ettiklerini dile getirdi. “İstanbul’da vahşice katledildi. Devletimize inanıyoruz ve güveniyoruz. Bu caninin en ağır şekilde ceza almasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

ŞİRİN ELMAS HANİLCİ’NİN KAYBOLMASI VE BULUNMASI

Feriköy Mahallesi’nde, 31 Ekim’de kaybolan ve ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi, 2 Kasım’da Feriköy Mezarlığı’nda öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli M.Ö. tutuklandı.