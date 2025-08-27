6 YKS Birincisi Mühendislik Seçti

YKS MARATONU SONA ERDİ

YKS maratonunun sona ermesiyle birlikte, birincilerin yerleştikleri üniversiteler de netleşti. Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) alınan bilgilere göre, TYT ve AYT sayısal puan türlerinde birinci olan Nizip Fen Lisesi mezunu Ahmet Eren Özyurtseven, burslu olarak Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü kazandı. AYT sözel ve eşit ağırlık puanlarında birinci olan Özel Tan Fen Lisesi öğrencisi Muhammed İsmail Kuşat, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşti.

DAHA FAZLA BİRİNCİ ÜNİVERSİTELERDE

YDT İngilizce birincisi olan Özel İzmir Bahçeşehir Koleji mezunu Mehmet Sarak, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde eğitim görme hakkı kazandı. YDT Fransızca birincisi Galatasaray Lisesi öğrencisi Arda Eren Kartal, Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programlarına burslu olarak yerleşti. Diğer YDT birincilerine baktığımızda, Arapça birincisi TOFAŞ Fen Lisesi mezunu Abdulvahap Burro İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüne, Rusça birincisi Haydarpaşa Lisesi mezunu Ediz Doğan Karakoç ise Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümüne girmeye hak kazandı.

TIP BÖLÜMÜNDE DÜŞÜŞ GÖZLEMLENDİ

Geçen yılki YKS birincileri arasında 4 mühendislik, 2 iktisat ve diğerlerinde işletme, ekonomi ve tıp bölümlerine yerleşmişti. 2023 yılı itibarıyla YKS birincileri arasında 3’ü tıp, 2’si mühendislik, geri kalanları hukuk, ekonomi, psikoloji ve ilahiyat bölümlerini tercih etti. 2022’de ise birincilerin 2’si mühendislik, 2’si tıp ve hukuk, diğerleri iktisat, psikoloji ve ilahiyat bölümlerini seçmişti. 2021 yılında ise 2 tıp, 2 mühendislik kazanırken, diğerleri hukuk, siyaset bilimi, işletme ve psikoloji alanlarına yerleşmişti.

EK YERLEŞTİRME SÜRECİ ÖNEMLİ

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, tercih sürecinin ardından 1-5 Eylül tarihlerinde kayıtların yapılacağını belirtti ve “Bir programa yerleşme başarısı gösteren bütün adaylarımızı, kayıtlarını yaptırarak üniversite yaşamının sunduğu imkanlardan faydalanmaya davet ediyorum.” dedi. Özvar, üniversite hayatının diplomayla beraber gençler için çeşitli kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal fırsatlar sunduğunu vurguladı. Ayrıca, yerleşemeyen adayların ek yerleştirme sürecini dikkatle takip etmeleri gerektiğini, bu adayların az sayıda boş kontenjan için yeniden tercih yapabileceklerini de sözlerine ekledi.