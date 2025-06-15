664. Kırkpınar Güreşleri’nde 40 Pehlivan Var

40 BAŞPEHLİVAN MÜCADELE EDECEK

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Edirne’deki Sarayiçi Er Meydanı’nda gerçekleşecek. Bu yıl organizasyonda toplam 40 başpehlivan kol bağlayacak. Geçtiğimiz yıl CW Enerji Yağlı Güreş Ligi’nde ilk 32’de yer alan başpehlivanlar doğrudan Kırkpınar’a katılma şansı bulacak. Ayrıca, bu yılki 3. etabın ardından oluşan puan durumu sonucu Kırkpınar’a “ilave 8 başpehlivan” daha katılacak.

İLAVE PEHLİVANLAR BELLİ OLDU

Kırkpınar’a katılacak olan ilk 8 başpehlivan isimleri belli oldu. Abdullah Güngör (10 puan), Rıza Yıldırım (8 puan), Hamza Köseoğlu (8 puan), Turan Balaban (7 puan), Tolga Turan (7 puan), Onur Balcı (6 puan), Salih Erinç (6 puan) ve Ali Güngör Ekin (6 puan) bu yıl Kırkpınar’da mücadele edecek. Bu başpehlivanlar, 1. turda dördüncü torbadaki güreşçilerle eşleşecek.

EBEDİ ALTIN KEMER İÇİN MÜCADELE

Kırkpınar’da son iki yılın şampiyonu olan Yusuf Can Zeybek, bu yıl birinciliği kazanması durumunda ebedi altın kemerin sahibi olmayı hedefliyor. Bu onura sahip olabilen en son başpehlivan, 1997 yılında Kırkpınar’ın altın kemerini kazanan efsanevi güreşçidir. 4-6 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde baş boyunda mücadele edecek pehlivanlar ve eşleşmeleri şöyle sıralanıyor:

TORBA DAĞILIMI VE PEHLİVAN İSİMLERİ

Birinci torba: Enes Doğan, Ali Gürbüz, Yusuf Can Zeybek, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Erkan Taş, Ali İhsan Batmaz, Serdar Yıldırım

İkinci torba: Kemal Şahin, Feyzullah Aktürk, Serhat Gökmen, Faruk Akkoyun, Osman Kan, Cengizhan Şimşek, İsmail Koç, Yıldıray Akın

Üçüncü torba: Mehmet Yeşil Yeşil, Yıldıray Pala, Mustafa Taş, Ünal Karaman, Ertuğrul Dağdeviren, Serhat Balcı, Mustafa Doğan Özkaya, Nedim Gürel

Dördüncü torba: Yunus Emre Yaman, Kürşat Şevki Korkmaz, Yalçın Üncül, Furkan Durmuş Altın, Osman Aynur, Mustafa Batu, Özkan Yılmaz, Seçkin Duman

Beşinci torba: Abdullah Güngör, Rıza Yıldırım, Hamza Köseoğlu, Turan Balaban, Tolga Turan, Onur Balcı, Salih Erinç, Ali Güngör Ekin