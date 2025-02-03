67. Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu

67. GRAMMY ÖDÜLLERİ KAZANANLARI AÇIKLANDI

67. Grammy Ödülleri töreninde, müzik dünyasının en prestijli ödüllerinin sahipleri belirlendi. 11 adaylık ile rakiplerini geride bırakan Beyoncé, En İyi Country albümü de dahil olmak üzere iki ödül kazandı ve bu kategoride ödül kazanan ilk siyahi sanatçı olmayı başardı. Sunuculuğunu komedyen Trevor Noah’nın üstlendiği törende öne çıkan isimler arasında Beyoncé, Kendrick Lamar ve Chappell Roan yer aldı.

BİRKAÇ ÖDÜL KAZANIYOR

Yılın Albümü ödülü Beyoncé’nin “Cowboy Carter” isimli albümüne verilirken, “Texas Hold ‘Em” şarkısı Yılın Şarkısı ödülüne layık görüldü. Dünyaca ünlü rapçi Kendrick Lamar ise “Not Like Us” ile Yılın Kaydı ödülünün sahibi oldu. En Yeni Sanatçı ödülü ise 2024’te en çok ses getiren sanatçılardan Chappell Roan’a verildi.

KAZANANLAR LİSTESİ

67. Grammy Ödülleri’nin kazananları şöyle sıralandı:

– Yılın Kaydı: Not Like Us (Kendrick Lamar)

– Yılın Albümü: Cowboy Carter (Beyoncé)

– Yılın Şarkısı: Texas Hold ‘Em (Beyoncé)

– Yılın Prodüktörü: Daniel Nigro

– En Yeni Sanatçı: Chappell Roan

– En İyi Rap Albümü: Alligator Bites Never Heal (Doechii)

– En İyi Rap Şarkısı: Not Like Us (Kendrick Lamar)

– En İyi Rap Performansı: Not Like Us (Kendrick Lamar)

– En İyi RveB Albümü: 11:11 (Deluxe) (Chris Brown)

– En İyi Rock Performansı: Now and Then (The Beatles)

– En İyi Pop Solo Performansı: Sabrina Carpenter – Espresso

– En İyi Pop Vokal Albümü: Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet

– En İyi Pop Duo/Grup Performansı: Lady Gaga ve Bruno Mars – Die With a Smile

– En İyi Dans/Elektronik Kayıt: Justice ve Tame Impala – Neverender

– En İyi Dans Pop Kayıt: Charli XCX – Von Dutch

– En İyi Dans/Elektronik Albüm: Charli XCX – Brat

– En İyi Country Albümü: Cowboy Carter (Beyoncé)

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