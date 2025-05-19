Gündem

7 Katlı Apartmanda Yangın Meydana Geldi

7-katli-apartmanda-yangin-meydana-geldi

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ NE?

Yeşilvadi Mahallesi’ndeki 7 katlı apartmanın bodrum katında yangın meydana geldi. Elektrik panosunda belirsiz bir nedenle başlayan yangın, hızla yalıtım malzemelerine yayıldı. Yangın anında apartmanda bulunan ve yatalak durumda olan F.İ. ile K.Ş., İ.E., E.B., A.Y., M.E., M.G., İ.G., O.K. ve H.K. içeride mahsur kaldı.

KURULUŞLAR OLAY YERİNDE

Acil durumların bildirilmesi üzerine itfaiye, polis, ambulans ve AFAD ekipleri olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek durumu kontrol altına aldı. Ancak apartmanın boşluğundaki duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan M.G., İ.G., O.K. ve H.K., itfaiye merdiveni ile balkon ve pencereler aracılığıyla tahliye edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Dumandan etkilenen yatalak hasta F.İ., ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi’ne götürülerek tedavi edilmeye başlandı.

ÖNEMLİ

Gündem

Su Seviyesi Yükseldi, Vatandaşlar Mahsur Kaldı

Van'da pancar topladıktan sonra geri dönen vatandaşlar, yükselen su seviyeleri nedeniyle mahsur kaldı. Uzun süren müdahale ile kurtarıldılar.
Gündem

İsparta’da Kanyonda Suya Düşen Öğrenci Ölüm

Isparta'da bir kanyonda suya düşen 21 yaşındaki üniversite öğrencisinin cesedi bulundu. Olay, bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sonrası gerçekleşti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.