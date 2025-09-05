7 Şirkete Bedelsiz Sermaye Onayı Verildi

BEDELSİZ SEMAYE ARTIRIMLARINA ONAY VERİLDİ

Bu akşam yayımlanan bültende, Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. (YBTAS), Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SAFKR), Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SAMAT), Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. (VAKFN), Sarkuysan Elektrolit Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SARKY), Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (TNZTP) ve Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HLGYO) bedelsiz sermaye artırımlarına onay verildi.

YENİ GELİŞMELERİ İÇERİYOR

Bu bülten, yatırımcılar ve piyasa uzmanları için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Bedelsiz sermaye artırımları, şirketlerin mali durumlarını güçlendiren ve hissedarlarına ek değer sunan bir strateji olarak biliniyor. Bu adım, yerel ve ulusal düzeyde ekonomik aktiviteleri artırmayı hedefliyor.