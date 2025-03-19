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7 Süper Lig Kulübü PFDK’ya Sevk Edildi

7-super-lig-kulubu-pfdk-ya-sevk-edildi

TFF TARAFINDAN AÇIKLANAN SEVKLER

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Samsunspor, Gaziantep FK ve Konyaspor, çeşitli nedenlerle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) gönderildi.

DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLEN DİĞER İSİMLER

Ayrıca, Galatasaray Kulübü yöneticisi Eray Yazgan, Konyasporlu futbolcu Melih Bostan, Başakşehir’den Deniz Türüç, Hatayspor oyuncusu Francisco Javier Calvo Quesada, Çaykur Rizespor yöneticisi Muhittin Sandıkçı ve Eyüpspor teknik sorumlusu Kerem Yavaş da farklı nedenlerle disiplin kuruluna sevk edilenler arasında bulunuyor.

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