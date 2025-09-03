7 Yaşındaki M.E.Ş. Devlet Korumasına Alındı

İZMİR’DE ÇOCUK ŞİDDETİ VAKA

İzmir’in Konak ilçesinde, annesi ve babası ayrıldıktan sonra velayeti babasına verilen 7 yaşındaki M.E.Ş., babası, babaannesi ve dedesiyle aynı evde yaşamaya başladı. Bir gün babası işteyken, minik M.E.Ş. babaannesi F. Ş. tarafından dövülmüştü.

DÜZENLİ ŞİDDET GÖRÜNTÜLENDİ

İddialara göre, sürekli şiddete maruz kalan çocuğun farklı zamanlarda dövülmesi cep telefonu kamerasıyla gizlice kaydedildi. Bu görüntüler sosyal medyada yayıldıktan sonra büyük tepki aldı.

POLİS MÜDAHALESİ VE KORUMA

Bu olayın ardından babaanne, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çocuk ise pedagog eşliğinde devlet koruması altına alındı.