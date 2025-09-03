7 Yaşındaki M.E.Ş. Koruma Altına Alındı

İSTANBUL’DA DRAMATİK OLAY

İzmir’in Konak ilçesinde, annesi ve babası ayrıldıktan sonra velayeti babasına verilen 7 yaşındaki M.E.Ş., babası, babaannesi ve dedesiyle aynı evde yaşamaya başladı. Babanın işte olduğu bir gün, küçük M.E.Ş. babaannesi F. Ş. tarafından şiddete maruz kaldı.

ŞİDDET ANLARI KAYDEDİLDİ

İddiaya göre, sürekli olarak şiddete uğrayan çocuğun farklı zamanlarda dövülmesi cep telefonu kameraları tarafından gizlice kaydedildi. Bu görüntüler sosyal medyada paylaşıldıktan sonra büyük bir tepki topladı.

POLİS MÜDAHİLE ETTİ

Babaannenin polis ekipleri tarafından gözaltına alınmasının ardından, çocuk pedagog eşliğinde devlet korumasına alındı. Bu olay, çocukların korunmasının ne kadar önemli bir konu olduğunu bir kez daha gündeme getirdi.