70 Yıllık Tekstil Devi İflas Tehlikesinde

PARA POLİTİKALARI ETKİSİ

Türkiye’de uygulanan sıkı para politikaları, köklü şirketlerin konkordato ilan etmesine neden oluyor. Ucuz finansmana ulaşmakta zorlanan şirketler peş peşe iflas riski yaşıyor. Son olarak Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Borsa İstanbul’da işlem gören Akın Tekstil ile ilgili konkordato kararı verdi.

AKIN TEKSTİL’İN MALİ SIKINTILARI

1956 yılında İstanbul’da kurulan ve Türkiye genelinde üretim yapan Akın Tekstil, mali zorluklar yaşadıktan sonra konkordato başvurusunda bulundu. Şirkete üç kişilik bir konkordato komiser heyeti atandı. Bu konu üzerine Akın Tekstil, Kamuoyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla şu açıklamayı yaptı: “Şirketimiz azlık pay sahiplerinin, şirketimiz aleyhine açtıkları davalar neticesinde, şirketimizin finansman kaynaklarına erişimi zorlaşmış ve bu nedenle bankalar nezdindeki imajımız zarar görerek, işletme sermayesine erişim imkansız hale gelmiştir.” Şirketin açıklamasında, müşteri siparişinden tahsilat aşamasına kadar geçen sürenin yaklaşık 4-5 ay olduğu belirtildi. Yetersiz işletme sermayesi nedeniyle dış finansman ihtiyacının kaçınılmaz hale geldiği vurgulandı. Borçların ödenebilirliğinin azaldığı ve haciz işlemlerinin önüne geçebilmek için konkordato başvurusu yapıldığı ifade edildi. Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 18.03.2025 tarihinde 3 ay geçici mühlet vererek, geçici konkordato komiserleri atadı. Şirketin, borçlarının yeniden yapılandırılması için alacaklılarla görüşme gerçekleştireceği bildirildi.

HİSSELERDE DÜŞÜŞ

Konkordato kararının duyurulmasından sonra Akın Tekstil’in borsa hisseleri yüzde 10’un üzerinde değer kaybetti. Hisse senedi gün başlangıcında 154,90 TL’den işlem görüyordu ve konkordato açıklamasıyla birlikte 137,3 TL’ye kadar düştü.