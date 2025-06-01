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73 Yaşındaki Adam, İki Yengesini Öldürdü

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İKİ YENGESİNİ ÖLDÜREN MEHMET ÇAKMAKCI’YLA İLGİLİ DETAYLAR

Iğdır’da 73 yaşındaki bir adam, iki yengesiyle ilgili trajik bir olaya karıştı. Olay, 28 Mayıs’da Aralık ilçesine 7 kilometre mesafedeki Hacıağa köyünde yaşandı. Mehmet Çakmakcı, yengeleri Elmas ve Hatun Çakmakcı’yı tabancayla vurarak hayatlarına son verdi ve olayın ardından kaçtı. Ancak katil zanlısı, Ermenistan sınırında yakalandı ve adliyeye çıkarıldıktan sonra tutuklandı.

MEHMET ÇAKMAKCI’NIN İFADESİ

Mehmet Çakmakcı’nın ifadesi ise dikkate değer detaylar içeriyor. Köylülerle yaşadığı sorunlar nedeniyle göç ettiğini belirten Çakmakcı, bir süre sonra geri döndüğünü ifade etti. Dışlandığı için köyün 1 kilometre dışında yaşamak zorunda kaldığını söyleyen Çakmakcı, köylülerin, köy yolunu kullanmamasını istemeleri üzerine daha önce şikayette bulunduğunu belirtti. “Köy halkının yanında duran kardeşlerim ile eşleri Elmas ve Hatun Çakmakcı’ya içten içe öfkeliydim,” dedi ve bu durumu açıkça izah etti.

Çakmakcı, “Bana karşı olan köy halkının yanına gitmemelerini ve benim yanımda durmalarını istiyordum. Elmas ve Hatun Çakmakcı, sürekli beni istemeyen kişilerin yanına gidiyorlardı. Onları uyardım ama beni dinlemedikleri için öfkeliydim,” ifadelerini kullandı. Olay günü yengeleri Elmas ve Hatun’u evlerinin önünde çalışırken gördüğünü ve aniden sinirlendiğini dile getirdi. “Kendimi kaybettim,” diyerek olayın meydana gelişini özetledi. Olayın ardından, evine döndükten sonra oğlunun adına kayıtlı traktörle Karakoyunlu ilçesine kadar gittiğini söyledi.

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