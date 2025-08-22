732 Milyon TL TMSF’ye Aktarıldı

ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN MEVDUAT VE FONLAR HAKKINDA BİLGİLER

1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 8’inci maddesi uyarınca, bankalar nezdindeki zamanaşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklara ilişkin listeler her yıl şubat ayının başında ilgili bankaların ve TMSF’nin internet sitesinde 4 ay süreyle yayımlanıyor. Bankalar nezdinde hak sahipleri tarafından en son yapılan işlem, talep ya da yazılı talimat tarihinden itibaren 10 yıl süreyle aranmayan her türlü mevduat ve diğer kalemler zaman aşımına uğruyor ve gelir kaydedilmek üzere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) aktarılıyor. Bu yıl itibarıyla, en son 2014’te işlem görmüş olan hesapların Fon’a devri yapıldı.

HESAPLARIN DEVİRİ VE MİKTARLAR

Bankalar tarafından zaman aşımına uğrayan hesaplarla alakalı yapılan ilanlarla hak sahipleri veya mirasçıları tarafından 15 Haziran’a kadar aranmayan hesaplar TMSF’ye devredildi. 31 Aralık 2024 itibarıyla zaman aşımına uğrayan ve haziran ayında TMSF’ye aktarılan hesapların TL karşılığı tutarı yaklaşık 732,1 milyon lira oldu. Hesaplarda unutulan toplam miktarlar arasında 172 milyon 997 bin 490,09 lira, 4 milyon 744 bin 720,06 dolar, 6 milyon 567 bin 934,13 avro, 339 bin 265,87 İsviçre Frangı, 241 bin 385,15 sterlin, 1 milyon 19 bin 686,00 Japon Yeni, 107 bin 671,49 Norveç Kronu, 258 bin 658,55 İsveç Kronu, 355 bin 866,41 Danimarka Kronu, 57 bin 843,85 Avustralya Doları, 2 bin 19,92 Suudi Arabistan Riyali, 19 bin 767,84 Kanada Doları ve 714 bin 907,82 dolar değerinde altın bulunuyor. Toplamda bu kıymetlerin tutarı 732 milyon 80 bin 374,79 lira oldu.

Zaman aşımına uğrayan ve bankalar tarafından TMSF’ye bildirimi yapılan toplam hesap sayısı 2 milyon 226 bin 269 olarak kayıtlara geçti. 2015 yılında yaklaşık 330 bin hesapta 64 milyon lira, 2020 yılında ise yaklaşık 1 milyon 44 bin hesapta 217 milyon lira TMSF’ye devredilmişti. 2024 yılı itibarıyla 1 milyon 672 bin 473 hesaptaki toplam 506 milyon 662 bin 509 lira kıymet, TMSF’ye aktarılmış durumda.