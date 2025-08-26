779 Programdan Hiçbir Aday Yerleşmedi

YKS YERLEŞTİRME İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (2025-YKS) yerleştirme istatistikleri yayınlandı. Bu yıl belirlenen Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na göre tercih edilecek program sayısı 21 bin 602 olarak belirlendi. Bu programlardan 779’una hiçbir öğrenci yerleşemedi. Türkiye genelinde 25 devlet üniversitesinde fen bilgisi öğretmenliği bölümü boş kalırken, 5 üniversitede fizik, kimya ve biyoloji öğretmenliği bölümleri de tercih edilmedi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 YKS yerleştirme istatistiklerini açıkladı. ÖSYM verilerine göre, yerleştirme puanı hesaplanan 2 milyon 310 bin 599 adayın 1 milyon 412 bin 734’ü tercih yapma hakkı kazandı. Türkiye’deki üniversitelere 778 bin 298 aday yerleşirken 47 bin 477 kontenjan boş kaldı. Açıköğretim Fakültesi (AÖF) programlarına ise 100 bin 907 aday yerleşti.

BOŞ KONTENJAN SAYISI YÜKSEK

Devlet ve vakıf üniversitelerinin lisans programlarında 30 bin 153, ön lisans programlarında ise toplam 17 bin 324 kontenjan boş kaldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve yurtdışındaki üniversiteler de dahil olmak üzere lisans programlarında 5 bin 200, ön lisans programlarında ise 861 kontenjan dolmadı. ÖSYM’nin sağladığı verilere göre, okul türleri arasında başarı düzeyine bakıldığında düz lise mezunu olan 337 bin 27 öğrencinin yerleştirme puanı hesaplandı; bu öğrencilerden 102 bin 480’i bir yükseköğretim programına yerleşti.

Anadolu liselerinde yerleştirme puanı hesaplanan 920 bin 684 adaydan 323 bin 192’si yükseköğretim programına kayıt hakkı kazandı. Fen liselerinde ise 61 bin 436 adaydan 29 bin 80’i bir programı kazanarak yerleşti. Özel liselerden 12 bin 367 adayın 4 bin 365’i üniversiteye girmeyi başardı. İmam hatip lisesi mezunlarından ise 162 bin 716 aday tercih yaptı ve bunlardan 41 bin 511’i lisans bölümlerine, 29 bin 10’u ise ön lisans programlarına yerleşti. İmam hatip mezunlarının lisans bölümüne yerleşme oranı yüzde 25 olarak belirlendi.

ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE YERLEŞENLER

2025 YKS’de, lise son sınıfta bulunan 394 bin 450 adaydan 234 bin 411’i yükseköğretim programına girmeyi başardı. Bu adayların 133 bin 700’ü lisans, 87 bin 740’ı ön lisans ve 12 bin 971’i AÖF programlarındaydı. Önceki yıllarda yerleşememiş olan 727 bin 693 adaydan 391 bin 517’si bu yıl yükseköğretim programına yerleşti. Daha önce yerleşen ve bu yıl da bir programa kazanan 75 bin 328 adaydan 21 bin 309’u lisans, 35 bin 321’i ön lisans, 18 bin 698’i AÖF programlarına yerleşti. Geçmişte yükseköğretimden kaydı silinen 21 bin 126 adaydan ise 4 bin 198’i lisans, 7 bin 475’i ön lisans, 9 bin 453’ü AÖF programlarını kazandı.

KONTENJANLARIN BOŞ KALMASI

2025 YKS için belirlenen 21 bin 602 programdan 779’una bir aday bile yerleşmedi. Bu programların 306’sı devlet üniversitelerinde, 228’i vakıf üniversitelerinde ve 245’i de KKTC ile yabancı üniversitelerde yer alıyor. Toplamda 5 bin 148 kontenjan da boş kaldı. Özellikle devlet üniversitelerinde bir adayın bile yerleşmediği bölümlerin 30’u öğretmenlik programlarından oluşuyor.

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİNE İLGİ DÜŞÜK

Kılavuzda yer alan verilere göre, Türkiye genelinde 25 devlet üniversitesindeki fen bilgisi öğretmenliği programına öğrencilerin hiç tercih yapmadığı dikkat çekiyor. Eğitim Uzmanı Salim Ünsal’ın verilerine göre bu üniversiteler arasında Ağrı İbrahim Çeçen, Aksaray, Alanya Alaaddin Keykubat ve diğerleri yer alıyor. Ayrıca fen bilgisi öğretmenliği bölümüne yalnızca bir adayın yerleştiği kurumlardan bazıları ise Süleyman Demirel, Adıyaman ve Kırıkkale üniversiteleri olarak belirtiliyor.