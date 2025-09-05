8 Eylül’de İstanbul’da Ulaşım Ücretsiz

OKULLAR AÇILIYOR, HAZIRLIKLAR TAMAMLANIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak okullar için gerekli hazırlıklarını tamamlıyor. Öğrenci ve velilerin ulaşımını kolaylaştırmak için toplu ulaşım araçları, 06.00 ile 16.00 saatleri arasında ücretsiz hale getiriliyor. Bu kapsamda, İBB’nin aldığı önlemler arasında okul servislerinin denetlenmesi, İSPARK otoparklarının ücretsiz hizmet vermesi ve trafik kameralarıyla yolların kontrol edilmesi yer alıyor. Trafiği olumsuz etkileyen araçlar hızla çekilecek.

VELİLERE YARDIMCI OLACAK HİZMETLER

Veliler, TUHİM sitesi üzerinden servis sürücüsü bilgilerine erişim sağlayabilecek ve güzergah seçimi yaparak servis ücretlerini hesaplayabilecek. Bu hizmet, velilerin çocuklarının okula ulaşımında daha organize olmalarına yardımcı olacak.

OKULA DÖNÜŞ FESTİVALİ

Ayrıca, İBB’nin Kültür Dairesi Başkanlığı, 6-7 Eylül tarihlerinde Saraçhane Parkı’nda “Okula Dönüş Festivali” düzenliyor. Çocuklara yönelik etkinliklerin yer alacağı bu festival, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi eğlenceli anlara sahne olacak.