8 Eylül’de İstanbul’da Ulaşım Ücretsiz

İBB HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, okulların başlayacağı 8 Eylül Pazartesi için tüm hazırlıklarını bitirdi. Ulaşım konusunda öğrenci ve velilere kolaylık sağlamak için toplu ulaşım araçları, sabah 06.00 ile 16.00 saatleri arasında ücretsiz olarak hizmet verecek. Ayrıca, İBB’nin aldığı önlemler doğrultusunda okul servisleri de denetlenecek.

OTOPARKLAR ÜCRETSİZ OLACAK

İSPARK otoparkları bu dönem boyunca ücretsiz hizmet sunacak. Trafik düzeni için kameralarla denetleme yapılacak ve yolları kapatan araçlar hızla çekilecek. Velilerin, TUHİM sitesi üzerinden servis sürücüsü bilgilerine ulaşmaları ve servis güzergâhlarını seçerek ücret hesaplaması yapmaları sağlanacak.

OKULA DÖNÜŞ FESTİVALİ DÜZENLENECEK

Kültür Dairesi Başkanlığı, 6-7 Eylül tarihlerinde Saraçhane Parkı’nda “Okula Dönüş Festivali” gerçekleştirecek. Bu özel etkinlikte çocuklara yönelik birçok aktivite yer alacak ve festival, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde heyecanlı anlara ev sahipliği yapacak.