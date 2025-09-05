8 Eylül’de Toplu Taşıma Ücretsiz

İBB HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), okulların açılacağı 8 Eylül Pazartesi günü için gerekli hazırlıklarını tamamladı. Öğrenci ve velilerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla toplu ulaşım araçları, 06.00 – 16.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet sunacak.
ÖNLEMLER VE DESTEKLER
İBB’nin aldığı önlemler çerçevesinde okul servisleri denetimden geçirilecek, İSPARK otoparkları ücretsiz olacak. Ayrıca trafik kameralarıyla incelenen yollardaki sorunlu araçlar hızla çekilecek. Veliler, TUHİM sitesi üzerinden servis sürücü bilgilerine ulaşabilecek ve güzergah seçerek servis ücretlerini hesaplayabilecek.
OKULA DÖNÜŞ FESTİVALİ
Kültür Dairesi Başkanlığı, 6-7 Eylül tarihlerinde Saraçhane Parkı’nda “Okula Dönüş Festivali” düzenleyecek. Çocuklara yönelik etkinliklerin gerçekleştirileceği bu festival, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi eğlenceli anlara ev sahipliği yapacak.
ÜCRETSİZ HİZMET DÖNEMİ
Okulların açıldığı ilk gün, 06.00 – 16.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçları ücretsiz olarak hizmet verecek.