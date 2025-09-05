8 Eylül’de Toplu Taşıma Ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 8 Eylül Pazartesi günü okulların açılması için hazırlıklarını tamamladı. Öğrenci ve velilerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla toplu ulaşım araçları, sabah 06.00 ile 16.00 saatleri arasında ücretsiz olarak hizmet verecek.

OKUL SERVİS DENETİMLERİ

İBB’nin önlemleri arasında okul servislerinin denetlenmesi de bulunuyor. Ayrıca, İSPARK otoparkları ücretsiz olarak kullanılacak. Trafik, kameralarla izlenerek yolları kapatan araçlar hızla çekilecek. Veliler, TUHİM sitesi üzerinden servis sürücüsü bilgilerine ulaşacak ve güzergâh belirleyerek servis ücretlerini hesaplayacak.

Kültür Dairesi Başkanlığı, 6-7 Eylül tarihlerinde Saraçhane Parkı’nda “Okula Dönüş Festivali” düzenleyecek. Çocuklara yönelik etkinliklerin yer alacağı bu festival, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi renkli anların yaşanmasına olanak sağlayacak.