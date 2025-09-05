8 Eylül’de Tüm Toplu Ulaşım Ücretsiz

İBB HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, okulların açılacağı 8 Eylül Pazartesi günü için tüm hazırlıklarını başarıyla tamamladı. Öğrenci ve velilerin ulaşımını daha da kolay hale getirmek için toplu ulaşım araçları saat 06.00 ile 16.00 arasında ücretsiz hizmet veriyor. İBB’nin almış olduğu önlemler arasında, okul servislerinin denetlenmesi, İSPARK otoparklarının ücretsiz hale getirilmesi ve trafik kameralarıyla yolların kontrol edilerek kapatan araçların hızla çekilmesi yer alıyor.

VELİLER İÇİN YENİ HİZMETLER

Veliler, TUHİM sitesi üzerinde servis sürücüsü bilgilerine ulaşabiliyor ve bu sayede güzergâh seçimi yaparak servis ücretlerini kolaylıkla hesaplayabiliyor. Ayrıca, Kültür Dairesi Başkanlığı, 6-7 Eylül tarihleri arasında Saraçhane Parkı’nda “Okula Dönüş Festivali” düzenleyecek. Çocuklara özel etkinliklerin gerçekleştirileceği bu festival, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi renkli ve eğlenceli anlara sahne olacak.

ÜCRETSİZ TOPLU ULAŞIM HİZMETİ

Okulların açılacağı ilk gün olan 8 Eylül’de, saat 06.00 ile 16.00 arasında toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceği duyuruldu. Bu uygulamayla birlikte velilerin ve öğrencilerin okula daha rahat ulaşması sağlanacak.