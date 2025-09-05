8 Eylül’de Ücretsiz Toplu Ulaşım Olacak

İBB’DEN ULAŞIMDA KAYNAK BİRİKİNTİSİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), öğrencilerin ve velilerin okulların başlayacağı 8 Eylül Pazartesi günü için tüm hazırlıklarını tamamladı. Toplu ulaşım araçlarının, 06.00 ile 16.00 saatleri arasında ücretsiz olarak hizmet vermesi planlanıyor. İBB’nin alacağı önlemler arasında okul servislerinin denetlenmesi, İSPARK otoparklarının ücretsiz olması ve trafik kameralarının yolları kapatan araçları hızla çekmesi yer alıyor.

VELİLER İÇİN KOLAYLIK

Veliler, TUHİM sitesi aracılığıyla servis sürücü bilgilerine erişebilecek ve güzergâh seçerek servis ücretlerini hesaplayabilecekler. Bu sayede ulaşım sürecinin daha düzenli ve şeffaf hale gelmesi sağlanacak. Ayrıca, İBB Kültür Dairesi Başkanlığı, 6-7 Eylül tarihleri arasında Saraçhane Parkı’nda “Okula Dönüş Festivali” düzenleyecek. Bu festival, çocuklar için özel etkinliklerin yer alacağı eğlenceli bir ortam sunarak yeni eğitim-öğretim yılına renk katacak.

ÜRÜNLER DE ÜCRETSİZ SUNULACAK

Festival süresince etkinlikler ile birlikte, okulların açıldığı ilk gün 06.00 – 16.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesi, ulaşımı oldukça kolaylaştıracak. Özellikle tatil sonrası okula dönüş sürecinin daha akıcı ve konforlu bir şekilde geçirilmesi hedefleniyor.