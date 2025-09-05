8 Eylül’de Ulaşım Ücretsiz Olacak

İBB HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan okul yılı için tüm hazırlıklarını tamamladı. Öğrencilerin ve velilerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla toplu ulaşım araçları, belirtilen saatler arasında ücretsiz hizmet sunacak.

OKUL SERVİSLERİ DENETLENECEK

İBB’nin aldığı tedbirler kapsamında, okul servisleri denetim altına alınacak. İSPARK otoparklarının ücretsiz olacağı bu dönemde, trafik kameralarıyla yollar kontrol edilecek ve yolları kapatan araçlar, hızlı bir şekilde çekilecek. Veliler, TUHİM sitesi aracılığıyla servis sürücüsü bilgilerine ulaşabilecek ve güzergah seçerek servis ücretlerini hesaplayabilecek.

OKULA DÖNÜŞ FESTİVALİ DÜZENLENECEK

Kültür Dairesi Başkanlığı, 6-7 Eylül tarihlerinde Saraçhane Parkı’nda “Okula Dönüş Festivali” gerçekleştirecek. Çocuklara özel etkinliklerin yer alacağı bu festival, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde eğlenceli anlara ev sahipliği yapacak.

ÜCRETSİZ ULAŞIM DETAYLARI

Okulların açılacağı ilk gün, toplu ulaşım araçları 06.00’dan 16.00’a kadar ücretsiz hizmet verecek.