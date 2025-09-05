8 Eylül’de Ulaşım Ücretsiz Olacak

Gündem

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak okul dönemine yönelik tüm hazırlıklarını tamamladı. Öğrencilerin ve velilerin ulaşımını sağlamak amacıyla, toplu ulaşım araçları saat 06.00 – 16.00 arasında ücretsiz hizmet verecek. Bu kapsamda, okul servis araçları denetlenecek, İSPARK otoparkları ücretsiz olacak ve trafik kameralarıyla yolları engelleyen araçların hızlı bir şekilde çekilmesi sağlanacak.

Veliler, TUHİM sitesi üzerinden okul servislerinin sürücü bilgilerine ulaşabilecek ve güzergâh seçimleri yaparak servis ücretlerini hesaplayabilecek. Eğitim yılının başlangıcıyla ilgili hazırlıklar arasında Kültür Dairesi Başkanlığı’nın düzenleyeceği “Okula Dönüş Festivali” de yer almakta. Festival, 6-7 Eylül tarihleri arasında Saraçhane Parkı’nda gerçekleştirilecek ve çocuklara yönelik etkinlikler ile yeni eğitim-öğretim yılı öncesi eğlenceli anlar sunacak.

Okul açılışının ilk gününde 06.00 ile 16.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceği bilgisi verildi. Bu uygulama, öğrenci ve velilerin okula erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

