8 Eylül’de Ulaşım Ücretsiz Olacak

İBB HAZIRLIK İÇİN ADIMLAR ATTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak okul dönemine yönelik tüm hazırlıklarını tamamladı. Öğrencilerin ve velilerin ulaşımını sağlamak amacıyla, toplu ulaşım araçları saat 06.00 – 16.00 arasında ücretsiz hizmet verecek. Bu kapsamda, okul servis araçları denetlenecek, İSPARK otoparkları ücretsiz olacak ve trafik kameralarıyla yolları engelleyen araçların hızlı bir şekilde çekilmesi sağlanacak.

VELİLER İÇİN YENİ HİZMETLER SUNULUYOR

Veliler, TUHİM sitesi üzerinden okul servislerinin sürücü bilgilerine ulaşabilecek ve güzergâh seçimleri yaparak servis ücretlerini hesaplayabilecek. Eğitim yılının başlangıcıyla ilgili hazırlıklar arasında Kültür Dairesi Başkanlığı’nın düzenleyeceği “Okula Dönüş Festivali” de yer almakta. Festival, 6-7 Eylül tarihleri arasında Saraçhane Parkı’nda gerçekleştirilecek ve çocuklara yönelik etkinlikler ile yeni eğitim-öğretim yılı öncesi eğlenceli anlar sunacak.

ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA DETAYLARI

Okul açılışının ilk gününde 06.00 ile 16.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceği bilgisi verildi. Bu uygulama, öğrenci ve velilerin okula erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor.