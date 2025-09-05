8 Eylülde Ulaşım Ücretsiz Olacak

İBB’NİN OKULLARA HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak okul dönemi için tüm hazırlıklarını tamamladı. Öğrenci ve velilerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla toplu ulaşım araçları 06.00 ile 16.00 saatleri arasında ücretsiz olarak hizmet verecek. Bu kapsamda, İBB’nin belirlediği önlemler çerçevesinde okul servislerinin denetlenmesi sağlanacak, İSPARK otoparkları da ücretsiz olacak.

TRAFFIC KONTROLÜ VE VELİLER İÇİN HİZMETLER

Trafik kameraları sayesinde yolları kapatan araçlar hızlı bir şekilde çekilecek. Veliler, TUHİM sitesi aracılığıyla servis sürücüsü bilgilerine erişebilecek ve güzergahları seçerek servis ücretlerini hesaplayabilecek. Ayrıca, İBB, 6-7 Eylül tarihlerinde Saraçhane Parkı’nda “Okula Dönüş Festivali” gerçekleştirecek.

ŞENLİKLERE HAZIRLIK

Bu festivalde çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler yapılacak ve yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde renkli anların yaşanması hedefleniyor. Okulların açılacağı gün, toplu ulaşım araçlarının 16.00’a kadar ücretsiz hizmet verecek olması, ebeveynler için büyük bir kolaylık sunuyor.