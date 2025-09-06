Gündem

8 İl İçin Sarı Uyarı Var

8-il-icin-sari-uyari-var

SIKINTILI HAVA ŞARTLARINA DİKKAT

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere dayanarak, bugün beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle 8 il için sarı uyarı verildiğini açıkladı. Yurdun kuzeybatı kesimlerinde görülecek olan gök gürültülü sağanağın; “Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bilecik, Kütahya ve Düzce çevreleri ile Bolu’nun batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.”

VATANDAŞLARIN TEDBİRLİ OLMALARI GEREKEN BİR KONUYDU

Açıklamada, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuz durumlarla karşılaşabileceği konusunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Türkiye’deki Milyoner Sayısı 2 Milyonu Geçti

Son bir yılda Türkiye'deki milyoner sayısı 2 milyon 367 bini geçti. Toplam servetleri ise 17.476 trilyon liraya ulaşarak önemli bir artış gösterdi.
Gündem

AB’den Google’a 2,95 Milyar Euro Ceza

Avrupa Birliği, Google'a dijital reklam alanındaki rekabet kurallarını ihlal ettiği için 2,95 milyar Euro ceza uyguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.