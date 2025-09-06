8 İl İçin Sarı Uyarı Var

SIKINTILI HAVA ŞARTLARINA DİKKAT

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere dayanarak, bugün beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle 8 il için sarı uyarı verildiğini açıkladı. Yurdun kuzeybatı kesimlerinde görülecek olan gök gürültülü sağanağın; “Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bilecik, Kütahya ve Düzce çevreleri ile Bolu’nun batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.”

VATANDAŞLARIN TEDBİRLİ OLMALARI GEREKEN BİR KONUYDU

Açıklamada, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuz durumlarla karşılaşabileceği konusunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi.