8 Kulüp PFDK’ya Sevk Edildi

SÜPER LİG’DE İHLALLER VE SEVKLER

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yaptığı açıklamaya göre, Süper Lig’in 4. haftasındaki ihlaller sebebiyle 8 kulüp, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) gönderildi. “Galatasaray ile Beşiktaş, çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle, Fenerbahçe ise “saha olayları” sebebiyle disiplin kuruluna sevk ediliyor. Trabzonspor ve Samsunspor “çirkin ve kötü tezahürat” ile “saha olayları” gerekçesiyle PFDK’ya sevk edilirken, Konyaspor saha olayları ve talimatlara aykırı hareketle, Gençlerbirliği ise “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” ve usulsüz seyirci alınması nedenleriyle kurula gönderiliyor. Ayrıca, Kocaelispor ise saha olayları ve “merdiven boşluklarının boş bırakılması” sebebiyle disiplin kuruluna gitti. Kocaelispor’un idarecisi Veli Başkurt, “talimatlara aykırı hareket” ve hakem soyunma odası koridorlarındaki hakareti nedeniyle, tedbirli olarak PFDK’ya verildi.

1. LİG’DE DURUM NE?

TFF Hukuk Müşavirliği, 1. Lig’den 11 kulübü çeşitli gerekçelerle disipline göndermeye karar verdi. Ümraniyespor, “saha olayları”; Çorum FK, “çirkin ve kötü tezahürat” ve Amed Sportif Faaliyetler ise “merdiven boşluklarının boş bırakılması” nedeniyle kurula sevk edildi. Sarıyer ile Erzurumspor FK arasında oynanan maçta Sarıyer, “çirkin ve kötü tezahürat” ile talimatlara aykırı davranışlar sergiledi, Erzurumspor FK ise “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle disiplin kuruluna gitti. Sarıyer Başkanı Ahmet Emre Yaldız, hakaret sebebiyle tedbirli, Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal ve kulüp görevlisi Aykut Bozoğlu ise talimatlara aykırı hareket nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK’ya sevk edildi.

VANSPOR’DA İHLALLER VE CAYDIRICI TEDBİRLER

Vanspor’un Başkanı Erol Temel, talimatlara ve sportmenliğe aykırı hareket ederken, kulüp idarecisi Gökhan Hanoğlu, talimatlara aykırı hareket ve hakem soyunma odası koridorlarındaki tehdidi dolayısıyla tedbirli bir şekilde disiplin kuruluna gönderiliyor. Kaleci antrenörü Koray Kadir Tanrıverdi ve antrenör Ege Parlak ise talimatlara aykırı hareket ettikleri için tedbirsiz olarak sevk edildi. Sakaryaspor, “çirkin ve kötü tezahürat”, “saha olayları” ve “usulsüz seyirci alınması” gerekçeleriyle disiplin kuruluna gitmek zorunda kalırken, kulüp idarecisi İsmail Yıldız, talimatlara aykırı hareket nedeniyle tedbirli olarak PFDK’ya veriliyor. Manisa FK idarecisi Emre Barış Yıldız, Iğdır FK idarecisi Onur Girdap ve Pendikspor görevlisi Ali İlhan Sunar ise talimatlara aykırı hareket sebebiyle tedbirsiz olarak disiplin kuruluna gönderildi. Ankara Keçiörengücü, “çirkin ve kötü tezahürat” sebebiyle disipline gidilirken, kulüp görevlisi Yusuf Güçlü de hakaret suçlamasıyla tedbirli olarak PFDK’ya verildi.