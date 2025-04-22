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8 Kulüp PFDK’ye Sevk Edildi

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SÜPER LİG’DEN SEVK EDİLEN KULÜPLER

Süper Lig’den 8 kulüp Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) gönderildi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi açıklamasına göre, Galatasaray, Kasımpaşa, Net Global Sivasspor, Adana Demirspor, Göztepe, Gaziantep FK, Fenerbahçe ve Corendon Alanyaspor kulüpleri çeşitli nedenlerden dolayı disiplin cezası alabiliyor.

PFDK’YA GÖNDERİLEN İSİMLER

TFF Hukuk Müşavirliği, Gaziantep FK Kulübü Başkanı Memik Yılmaz’ı futbolun itibarını zedeleyici açıklamaları nedeniyle disipline gönderiyor. Bunun yanında, teknik sorumlu Selçuk İnan’ı sportmenliğe aykırı davranışları yüzünden, RAMS Başakşehirli futbolcu Krzysztof Piatek’i ise kural dışı hareketi dolayısıyla PFDK’ye sevk ediyor.

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