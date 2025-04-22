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8 Kulüp PFDK’ye Sevk Edildi

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SEVK EDİLEN KULÜPLER

Süper Lig’den 8 farklı kulüp, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) web sitesinde yer alan bilgilere göre; Galatasaray, Kasımpaşa, Net Global Sivasspor, Adana Demirspor, Göztepe, Gaziantep FK, Fenerbahçe ve Corendon Alanyaspor kulüpleri, çeşitli nedenlerden dolayı disiplin sürecine girdi.

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNDEN AÇIKLAMALAR

TFF Hukuk Müşavirliği, Gaziantep FK’nın Kulüp Başkanı Memik Yılmaz’ı futbolun itibarını zedelemeye yönelik yaptığı açıklamalar nedeniyle, teknik sorumlu Selçuk İnan’ı ise spor ahlakına aykırı hareketleri sebebiyle PFDK’ye sevk etti. Ayrıca, RAMS Başakşehir futbolcusu Krzysztof Piatek’in kural dışı davranışlar nedeniyle disiplin kuruluna gönderildiği belirtildi.

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8 Kulüp PFDK’ye Sevk Edildi

Süper Lig'de 8 kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi. Disiplin soruşturması başlatılacağı belirtildi.

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